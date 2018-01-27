Güreşçilerimiz İran'da ikinci oldu
Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İran'da düzenlenen Tahti Kupası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı, ikinci oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mahşehr kentinde grekoromen stilde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı güreşçiler 2 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.
İki gün süren organizasyonun sonunda Türkiye, takım halinde ev sahibi İran'ın ardından ikinci sırayı aldı.
Tahti Kupası'nda 55 kiloda Ekrem Öztürk, 82 kiloda Emrah Kuş birincilik kürsüsüne çıkarken, 72 kiloda Murat Dağ, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 97 kiloda Cenk İldem ve 130 kiloda Osman Yıldırım gümüş madalya elde etti.
Kupada 67 kiloda Atakan Yüksel, 77 kiloda Fatih Cengiz ve 82 kiloda Burhan Akbudak ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Musa Aydın, milli güreşçilerin performanslarını görme fırsatı bulduklarını belirterek, "Turnuva öncesinde de söylemiştim, bizim en büyük hedefimiz alternatifli bir kadro kurmak. İran'da bunu başardığımızı gördük. Bu tip turnuvalar bizler için büyük şans. Grekoromen Güreş Milli Takımımızı başta teknik direktör Salih Bora olmak üzere kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:46
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F.Bahçe fiyat artırdı
Toplam 1
Yorum
fbcan kesin ozanı takasa koymuşlardır akbabanın maliyeti 10m euroya denk gelmiş olur. 2,5m a aldık derler sonradan
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G.Saray'da deprem! Yıldız futbolcu kampı terk etti...
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albaş derhal gönderilsin geçinmeye gönlü olmayan kadının topuğuna bakılmaz GS kulübü transfer yapamaz paraları yok ki ?borçlular kapıda bekliyorla
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90 milyon liralık senet
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yaşar ersoyu Arsa paraları nereye gitti?Açıklama bekliyoruz.Sorumluluk yeni yönetimde.Şaibeye ortak olmayın.
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