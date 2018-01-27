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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Güreşçilerimiz İran'da ikinci oldu

    Güreşçilerimiz İran'da ikinci oldu

    Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İran'da düzenlenen 'na katılan , ikinci oldu.

    Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mahşehr kentinde grekoromen stilde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı güreşçiler 2 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

    İki gün süren organizasyonun sonunda Türkiye, takım halinde ev sahibi İran'ın ardından ikinci sırayı aldı.

    'nda 55 kiloda , 82 kiloda Emrah Kuş birincilik kürsüsüne çıkarken, 72 kiloda Murat Dağ, 77 kiloda , 97 kiloda Cenk İldem ve 130 kiloda gümüş madalya elde etti.

    Kupada 67 kiloda Atakan Yüksel, 77 kiloda Fatih Cengiz ve 82 kiloda Burhan Akbudak ise bronz madalyanın sahibi oldu.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı , milli güreşçilerin performanslarını görme fırsatı bulduklarını belirterek, "Turnuva öncesinde de söylemiştim, bizim en büyük hedefimiz alternatifli bir kadro kurmak. İran'da bunu başardığımızı gördük. Bu tip turnuvalar bizler için büyük şans. Grekoromen Güreş Milli Takımımızı başta teknik direktör Salih Bora olmak üzere kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:46
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