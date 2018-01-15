Rıza Yıldırım, Elmadağ Kamp Merkezi'nde, kariyer planlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Türk güreşi ve kendisi açısından 2017'nin güzel geçtiğini belirten 30 yaşındaki milli güreşçi, yeni teknik direktörleri İshak İlbayhanov yönetiminde 2018 sezonuna hazırlandıklarını ifade etti.

Sırbistan'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan Rıza, "Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğumu yaşadım. Bundan sonraki hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatları. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olup güreşi bırakmayı düşünüyorum. Zirvede bırakmak istiyorum." diye konuştu.

Avrupa şampiyonu olduktan sonra güreşi bırakma kararı aldığını ancak iki ay minderden uzak kalabildiğini dile getiren milli sporcu, şöyle devam etti:

"İki ay boyunca hiç mutlu olamadım. Güreş yaparken mutlu olduğumu hissettim. O yüzden devam etme kararı aldım. İnşallah, sakatlık ya da olumsuz başka bir şey yaşamazsam bundan sonra daha iyi hazırlanmayı planlıyorum. Olimpiyatlar öncesinde Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluklar yaşamak istiyorum."

GÜREŞÇİLERİ DE YETİŞTİRİYOR

Rıza Yıldırım, daha önce memleketi Tokat'ta öğretmenlik yaptığını, bunun antrenmanlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Geçici görevlendirmeyle yine Tokat'ta antrenörlüğe geçiş yaptığını anlatan Rıza, "Şimdi daha iyi çalışma imkanım oldu. Orada iki antrenör arkadaşımız var. Boş zamanlarımda güreşçi çocuklarla ilgileniyorum. Sabah antrenmanı biraz erken yapıyorum. Çocukların antrenmanı akşam oluyor. Antrenmanlarına dahil olup çocuklara elimden geleni vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY DAHA DÜZENLİ"

Rıza, güreşte son dönemde elde edilen başarıları, sistemli çalışmaya bağladı. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl madalya rekoru kırıldığına işaret eden milli sporcu, "Güreşte son dönemdeki çıkış, sistemli çalışmanın sonucu. Ayrıca iyi bir jenerasyon yakalandı. Son 10 senelik dönemde her şey daha düzenli. Alttan yetenekli bir genç ekip geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest Güreş Milli Takımı'nın geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanamadığının hatırlatılması üzerine ise Rıza, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk çıkarmıştık. Dünya Şampiyonası'nda ise bazı problemler yaşandı. Taha Akgül'ün kulağında iltihaplanma oldu. Sakatlıklar, hastalıklar... Dünya Şampiyonası'nda bir nasipsizlik oldu ancak bundan sonra böyle olacağını düşünmüyorum."

"DÜNYANIN EN İYİ ANTRENÖRLERİ ARASINDA"

Rıza Yıldırım, yeni teknik direktörleri Dağıstanlı İshak İlbayhanov ile ilgili de övgü dolu sözler sarf etti.

Avrupa şampiyonu güreşçi, "İshak hoca dünyanın en iyi antrenörlerinden biri. Gerçekten çok iyi çalışıyor, her şeyini veriyor. Antrenmanlarımızda 3-4 tişört değiştiriyoruz. Bu işi çok iyi bilen dünyada sayılı antrenörler arasında." diyerek sözlerini tamamladı.