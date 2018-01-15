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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Erdoğan'dan Kayaalp'e ziyaret

    <a href="/index/cumhurbaskani?id=672db8d3-d5ce-4821-8a4e-b820cab94cb4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı</a> Erdoğan'dan Kayaalp'e ziyaret

    , 'i 'taki babaevinde ziyaret etti.

    Kayaalp'in, Fatih Mahallesi Caddesi'ndeki babaevine gelen Erdoğan, ve ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü.

    Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından Erdoğan ve kendisine eşlik eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Kayaalp'in babaevinden ayrıldı.

    Ziyaretle ilgili açıklama yapan Kayaalp, Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ın ziyaret konusunda önceden sözü bulunduğunu ve bunu yerine getirdiğini aktardı.

    Aile olarak ziyaretten mutlu olduklarını ve Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'a yeni madalyalar için söz verdiğini anlatan Kayaalp, "Daha önceden sözü vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'a geldiğinde evimize gelip, bir çayımızı içecekti. Şampiyonluğumu kutladığı zaman söylemişti. Bu ziyaretinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız bize verdiği sözünü yerine getirdi, bundan dolayı da çok mutluyuz. Benden yeni şampiyonlukların sözünü aldı. Ben de ülkemizin buna ihtiyacı olduğunu söyledim. İnşallah ben de aynı şekilde devam edip, ülkemize yeni madalyalar kazandırmayı, ülkemizi temsil etmeye devam ederim. Aile arasında güzel sohbetlerle, güzel bir ziyaret oldu. Ailem de bu ziyareti bekliyordu, önceden sözü olduğunu biliyordu, onlar için de güzel bir anı oldu." diye konuştu.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:25
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