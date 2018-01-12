Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, serbest stil ve grekoromen stilde 11 okuldan ve 47 sporcunun katımlıyla gerçekleşti.Takım halinde serbest dalda Osmaniye Necip Fazıl Kıska Kürek Lisesi birinci, Osmaniye Özel Beren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, OsmaniyeCevdetiye Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü oldu.Grekoromende Cevdetiye Çok programlı Anadolu Lisesi birinci, Osmaniye Yavuz Sultan Selim Lisesi ikinci ve Özel Biltepe Lisesi üçüncü oldu.Müsabakalarda derece elde eden sporculara madalya ve kupaları hakemler ve antrenörler tarafından verildi.