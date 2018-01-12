Osmaniye'de güreş şampiyonası
Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Gençler B Kategorisi Serbest ve Grekoromen Güreş İl Şampiyonası final karşılaşmalarıyla sona erdi.
Takım halinde serbest dalda Osmaniye Necip Fazıl Kıska Kürek Lisesi birinci, Osmaniye Özel Beren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Osmaniye
Cevdetiye Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü oldu.
Grekoromende Cevdetiye Çok programlı Anadolu Lisesi birinci, Osmaniye Yavuz Sultan Selim Lisesi ikinci ve Özel Biltepe Lisesi üçüncü oldu.
Müsabakalarda derece elde eden sporculara madalya ve kupaları hakemler ve antrenörler tarafından verildi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:42
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Rakamlar ‘Cenk’ diyor!
Toplam 2
Yorum
Kartalpencesi evet evet biz de biliyoruz bu sene gol yollari sikintili hatta cenk in de gitmesiyle daha sikintili ama gelecekleri bir bekleyelim bakalim
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 4
Yorum
göz tudora yaptığın kumpasın altında eninde sonunda ezileceksin.tudorun ahı nutlaka tutacaktır.
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10 kulüp peşindeydi
Toplam 1
Yorum
satir bu hafta hettirik bekliyorum senden cenk bunu yapabielcek gücün ve yetenegin var herkes dumur olacak bekleiyn görün
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