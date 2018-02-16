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    16 Şubat 2018, Cuma
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    ’a anma töreni

    Akbaş’a anma töreni
    Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 29. yıl dönümünde 'ın Almus ilçesinde anıldı. Çevreli beldesindeki 'ın kabri başında düzenlenen anma töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:59
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