Hull City - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | HULL CITY PUAN DURUMU

Hull City - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İngiltere Championship'in 26. haftasında Hull City ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından bir an önce kurtulmak isteyen ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik mücadele öncesi Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Hull City; son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1. sırada yer alan Leeds United ise deplasmanda oynayacağı maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Hull City - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

HULL CİTY - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Championship'in 25 haftasında oynanacak Hull City - Leeds United maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak.

HULL CİTY - LEEDS UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

MKM Stadyumu'nda oynanacak Hull City - Leeds United maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

HULL CITY PUAN DURUMU

Hull City, 22 puanla 22. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 25 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Kaplanlar, Leeds United karşısında kazanan taraf olmak istiyor.

HULL CITY'DEN TARAFTARA ÇAĞRI

Championship'in 26. haftasında oynanacak Hull City - Leeds United maçı öncesi ev sahibi takımdan taraftara çağrı geldi. Ligde oynanacak mücadeleye Türk bayrağının getirilmemesini rica eden Hull City, taraftarına şu açıklamayı yaptı:

Taraftarlarımızdan, 25 yıl önce İstanbul'da yaşanan trajik olaylara saygı çerçevesinde MKM Stadyumuna Türkiye bayrağı veya tişörtü getirmemelerini rica ediyoruz.