Waalwijk - Ajax maçı tatil edildi! Korkutan sakatlık... Etienne Vaessen hastaneye kaldırıldı | Waalwijk Ajax ne oldu?

Eredivisie'nin 7. haftasında Waalwijk ile Ajax karşı karşıya geldi.

Mandermakers Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 84. dakikasında yaşanan sakatlık nedeniyle maç yarıda kaldı.

Waalwijk'in 28 yaşındaki file bekçisi Etienne Vaessen, 84. dakikada rakibiyle sert bir şekilde çarpıştı ve yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahaya girerek Vaessen'e acil müdahalede bulundu ve Vaessen daha sonra hemen hastaneye kaldırıldı.

İşte o anlar...

#rkcaja Brobbey loopt per ongeluk door op Vaessen... hopelijk komt het goed pic.twitter.com/L8up2zXp8Z — konate__szn (@DKostuum) September 30, 2023

Karşılaşma 3-2 Ajax'ın üstünlüğü devam ederken, mücadelenin hakemi Pol van Boekel maçı tatil etti.

WAALWIJK'TEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sakatlıktan kısa süre sonra RKC Waalwijk direktörü Frank van Mosselveld, Etienne Vaessen'in son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Frank van Mosselveld yaptığı açıklamada "Bilincini geri kazandı ve sonrasında hastaneye kaldırıldı. Pozisyondan sonra bir süre baygındı. Takımın sağlık ekibini de tebrik etmek istiyorum. Her türlü protokolü hemen uyguladılar. Oldukça ciddi bir çarpışmaydı. Herkes ilk önce bir kalp problemi yaşadığını düşündü ama şu an durumun bu olmadığı anlaşılıyor. Sahadan taşınırken kendine geldi.

Hastaneye götürülüp muayene edilecek. Soyunma odasında yanındaydım. Eşi de evden geldi. Bilinci açıktı ama nerede olduğu ve ne yaşadığı hakkında bir fikri yoktu. Saha dışına taşınırken örtülerle çevrelenmesi izleyen herkesi tedirgin etti ama o sırada bilinci yerine gelmişti" ifadelerini kullandı.