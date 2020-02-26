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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Menderesspor beraberlikle yetindi!

Bağlar Belediyespor Menderesspor beraberlikle yetindi!

ve Menderesspor arasında ertelenen maçta iki takım birbirine üstünlük kuramadı. Bu sonuçla birlikte Bağlar Belediyespor puanını 36’ya çıkararak üçüncü sıradaki yerini korurken, ise puanını 18’e yükseltti.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi () 1. Grup'ta mücadele eden , daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta kendi sahasında ile 0-0 berabere kaldı.

Bedran Demir'in kırmızı kart görmesi nedeniyle 50 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalan sarı-mavili takım Seyrantepe spor tesislerinde oynadığı karşılaşmada yakaladığı pozisyonları sonuçlandıramayarak sahadan 1 puan ile ayrıldı. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 36'ya çıkararak üçüncü sıradaki yerini korurken, Menderesspor ise puanını 18'e yükseltti. BAL 1. Grup'ta yer alan Bismil 21Spor ise deplasmanda Dersimspor'a 2-1 yenilerek 21 puanda kaldı. Dersimspor ise puanını 34'e çıkardı.

  1. 26.02.2020
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