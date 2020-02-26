Bağlar Belediyespor Menderesspor beraberlikle yetindi!

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta kendi sahasında Muş Menderesspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bedran Demir'in kırmızı kart görmesi nedeniyle 50 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalan sarı-mavili takım Seyrantepe spor tesislerinde oynadığı karşılaşmada yakaladığı pozisyonları sonuçlandıramayarak sahadan 1 puan ile ayrıldı. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 36'ya çıkararak üçüncü sıradaki yerini korurken, Muş Menderesspor ise puanını 18'e yükseltti. BAL 1. Grup'ta yer alan Bismil 21Spor ise deplasmanda Dersimspor'a 2-1 yenilerek 21 puanda kaldı. Dersimspor ise puanını 34'e çıkardı.