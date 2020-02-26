Bağlar Belediyespor Menderesspor beraberlikle yetindi!
Bağlar Belediyespor ve Menderesspor arasında ertelenen maçta iki takım birbirine üstünlük kuramadı. Bu sonuçla birlikte Bağlar Belediyespor puanını 36’ya çıkararak üçüncü sıradaki yerini korurken, Muş Menderesspor ise puanını 18’e yükseltti.
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta kendi sahasında Muş Menderesspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bedran Demir'in kırmızı kart görmesi nedeniyle 50 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalan sarı-mavili takım Seyrantepe spor tesislerinde oynadığı karşılaşmada yakaladığı pozisyonları sonuçlandıramayarak sahadan 1 puan ile ayrıldı. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 36'ya çıkararak üçüncü sıradaki yerini korurken, Muş Menderesspor ise puanını 18'e yükseltti. BAL 1. Grup'ta yer alan Bismil 21Spor ise deplasmanda Dersimspor'a 2-1 yenilerek 21 puanda kaldı. Dersimspor ise puanını 34'e çıkardı.
- 26.02.2020
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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Pazarlıkta mutlu son! Beşiktaş'a transfer müjdesi
Toplam 1
Yorum
veysel zaten rıdvan var ne gerek var
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Ersun Yanal: Bu takımı ben kurmadım
Toplam 4
Yorum
fb40 bu takımı sen kurmaydınsan insana sormazlar mı orda işin ey diye insanlarla dalga geçmeyin beyler bu yönetime barcolanayı verseler başarı gl
Bağlar Belediyespor Menderesspor beraberlikle yetindi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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