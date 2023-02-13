Haberler Deprem Messi'den dev destek: 70 milyon TL

Messi'den dev destek: 70 milyon TL

Lionel Messi, hepimizi yasa boğan depremlerde zarar gören çocuklar ve aileleri için 3.5 milyon euro bağış yaptı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Messi'den dev destek: 70 milyon TL
Son yılların en büyük deprem felaketleri arasında yer alan Kahramanmaraş depremi sonrası dünyadan da birçok yardım kampanyası düzenleniyor. Dünyaca ünlü isimler Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirerek yardım kampanyaları düzenliyor. PSG forması giyen Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'de depreme sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Messi "Türkiye ve Suriye'de binlerce çocuk ve aileleri bu üzücü depremden etkilendi. Kalbim onlarla birlikte." ifadelerine yer verdi. Messi, depremlerde zarar gören çocuklar ve aileleri için sosyal medya hesabı üzerinden bağış çağrısında bulundu. UNICEF aracılığıyla depremzedelere 3.5 milyon euro bağışladı.
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