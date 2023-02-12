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Gökhan Töre ve eşi Buket Töre koruyucu aile olmak için başvuru yaptı

Milli futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen deprem felaketi sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na koruyucu aile olmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 10:13
Gökhan Töre ve eşi Buket Töre koruyucu aile olmak için başvuru yaptı

Uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giyen ve kariyerini Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da sürdüren milli futbolcu Gökhan Töre, eşi Buket Töre ile birlikte koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaptı.

Buket Töre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş. Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz... O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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