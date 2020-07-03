Yukatel Denizlispor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Denizlispor Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yukatel Denizlispor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 30. haftasının açılış karşılaşmasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takım, 32 puanla 12. sırada yer alırken konuk ekip ise 35 puanla 10. sırada bulunuyor. Futbolseverler maçın başlama saatini ve canlı yayınlanacağı kanal gibi soruların yanıtlarını arıyor. Peki, Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan 30. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Haftanın açılış mücadelesinde sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımda sakatlıktan yeni çıkan Onazi'nin, konuk ekipte ise Diarra'nın oynaması beklenmiyor.

DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği karşılaşma bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Yukatel Denizlispor: Tolgahan- Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Özgür, Murawski, Mbamba, Rodallega, Aissati, Estupinan

Gaziantep FK: Günay- Kana Biyik, Papy, Tosca, Oğuz, Kenan, Morais, Jeferrson, Maxim, Güray, Kayode

GAZİANTEP FK 7 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, inişli çıkışlı performansı ile dikkat çekiyor. Ligde oynadığı 29 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan Gaziantep ekibi, son 7 haftada ise 3 puana hasret kaldı. 7 maçta 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, son galibiyet sevincini 22. haftada sahasında 'u 2-0 mağlup ederek yaşamıştı. Gaziantep temsilcisi, 2-0 kazandığı Rizespor maçının ardından , , Ankaragücü ve ile 1-1, ile 3-3 berabere kaldı. Gaziantep FK, bu süreçte 'e 3-1, 'a da 1-0 mağlup olmuştu. Bu mücadelelerde alınması gereken 21 puanının sadece 5'ini hanesine yazdırabilen kırmızı-siyahlılar, düşme potası ile arasındaki puan farkını açma şansını da kullanamadı.

DENİZLİ'DE RECEP NİYAZ SEVİNCİ

Süper Lig'de corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası çıktığı 3 maçta galibiyetle tanışamayıp alt sıralarda kalan Yukatel Denizlispor'a takımın en önemli oyuncularından 'dan müjde geldi. Topuğundaki sakatlığı sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Recep Niyaz, görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.

  1. 03.07.2020
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