Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından saha karıştı! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından saha karıştı!

Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Denizlispor deplasmanında 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç sonunda konuk ekibin galibiyet sevinci yaşadığı esnada saha karıştı. İşte yaşanan gerginlik ve maçtan kareler...

4 Temmuz 2020 Cumartesi 00:11 Güncelleme: 04.07.2020 00:11
Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından saha karıştı!

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiği 30'uncu haftanın açılış maçının ardından sahada gerginlik yaşandı.

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Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından saha karıştı!

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan sonra saha içinde konuk ekip futbolcuları sevinç yaşadı.

Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından saha karıştı!

Teknik direktör Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gelip sevinirken Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, "Başkan bu galibiyet senin için" diye bağırdı. Buna tepki gösteren Denizlispor Başkanı Ali Çetin sahaya su şişesi fırlatırken, Denizlispor ve Gaziantepli futbolcular arasında yaşanan gerginlik fazla büyümeden yatıştı.

İşte o anlar ve maçtan kareler...

Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından saha karıştı!
Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından saha karıştı!
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