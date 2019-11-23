Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Denizlispor - maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

'de 12. hafta maçında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon kendi sahasında sadece 'ı yenebilen Denizlispor, evindeki galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

'de 12. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

DENİZLİ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak.

Bu maç öncesinde Yukatel Denizlispor 11 puanla 14'üncü, Çaykur Rizespor ise 14 puanla 10. sırada yer alıyor. Son haftalarda Yukatel Denizlispor sahasında, Çaykur Rizespor ise deplasmanda maç kazanamıyor.

Bu maç öncesi Yukatel Denizlispor'da Isaac Sackey'nin, Çaykur Rizespor'da ise Gökhan Akkan, Vetrih, Boldrin'in durumları şüpheli. Oğuz Kağan ise forma giyemeyecek.

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Olcay, Aissati, Murawski, Barrow, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Scepovic

  1. 23.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN