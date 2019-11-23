Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 12. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

DENİZLİ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak.

Bu maç öncesinde Yukatel Denizlispor 11 puanla 14'üncü, Çaykur Rizespor ise 14 puanla 10. sırada yer alıyor. Son haftalarda Yukatel Denizlispor sahasında, Çaykur Rizespor ise deplasmanda maç kazanamıyor.

Bu maç öncesi Yukatel Denizlispor'da Isaac Sackey'nin, Çaykur Rizespor'da ise Gökhan Akkan, Vetrih, Boldrin'in durumları şüpheli. Oğuz Kağan ise forma giyemeyecek.

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Olcay, Aissati, Murawski, Barrow, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Scepovic