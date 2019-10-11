Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'i getirdi. Yeşil-siyahlı ekip Özdilek ile anlaşma sağladıklarını resmi Twitter hesabından duyurdu.
Hafta başından Yücel İldiz ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu.
Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla, Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat, İstanbul'da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.
Mehmet Özdilek, 12 Ekim Cumartesi günü Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesislerine gelerek saat 14.00'te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.
TWITTER'DAN DUYURULDU
Yukatel Denizlispor, Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladıklarını resmi Twitter hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.
- 11.10.2019
- Güncelleme: 11.10.2019 15:42
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Toplam 1
Yorum
salih kazmanın teki hiç bir şutu kaleyi bulmuyor çok zayıf cılız şutları var
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‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’
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Yorum
YAŞASIN TÜRKİYEM BİZ TÜRKİYE YİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ. HER ŞEY VATAN İÇİN, HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
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Kapı ‘En iyi 60’ta!
Toplam 1
Yorum
BULUN SUAT,BÜLENT,TANJULARI KOYUN GS TAKIMINA NEDEN GS TAKIMININ İÇİNDE VE SAHADA DEĞİL BU PIRIL PIRIL GENÇ FUTBOLCULAR. NEDEN GS TAKIMINDA BİR TANE TÜRK OYNAMIYOR..
Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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