Denizli destanı - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizli destanı

destanı

Denizli destanı

Yeşil-siyahlılar, ’in gala gecesinde Aslan’a şans tanımadı. Denizlispor futbol resitali yaptığı karşılaşmada ’ı ’a eli boş şekilde yolladı.

Sezonun ilk maçında iki şampiyon karşı karşıya geldi. 1. Lig'i zirvede bitirip üst lige yükselen Denizlispor, 'ı sahasında devirmeyi başardı. Kaleci Adam Stachowiak'ın kurtardığı penaltı sonrası maça tamamen hükmetmeye başlayan Horozlar, Cimbom'u ikinci devrede yıkmayı bildi. Recep'in muhteşem golüyle öne geçen Denizlispor, süper golcüsü Hugo Rodellega ile farkı 2'ye çıkartarak Aslan'ı 'u puansız yolladı.

ŞEHİRDE BÜYÜK SEVİNÇ VAR
Süper Lig'e 9 sezonluk uzun aranın ardından Galatasaray galibiyetiyle geri dönen Denizlispor büyük sevinç yaşadı. Futbolcular 90 dakika bitiminde tribünleri dolaşarak "Yeşilsiyah en büyük " tezahüratları yaptı. Karşılaşmanın bitiminin ardından Denizlispor taraftarı sokaklara çıkarak arabalarla zafer konvoyu yaptı. Denizlispor art arda çıkacağı ve deplasmanları öncesinde bu galibiyetle moral buldu.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTTİ
Aslan'ın hocası , karşılaşması sonrası 3 maç ceza almıştı. Geçen sezonki maçı ile 'daki Akhisar mücadelesinde kulübede yer almayan İmparator'un cezası sona erdi. Haftaya Konya maçında kulübede olacak.

OYUNCULARI KUTLARIM
Horozlar'ı üst lige taşıyan , 'e de iyi başladı. Deneyimli hocanın taktiği mükemmel şekilde işlerken Denizlispor, Galatasaray'ı 2-0 ile geçti. İldiz "Bizim için harika bir başlangıç oldu. Geçtiğimiz yılın şampiyonunu evimizde yenmeyi başardık. Biz de bir alt ligde şampiyon olup gelmiştik. Bu sonuç geleceğe daha moralli bakmamızı sağlayacak" dedi. İldiz, Cimbom'a karşı 4. Süper Lig maçına çıktı. Hiç yenilmedi.

DİAGNE'YE MAÇ ÖNCESİ DESTEK
Cimbom'dan ayrılması gündemde olan Mbaye Diagne'ye dün Denizli'de büyük sevgi gösterileri yapıldı. Sarı-kırmızılı tribünler karşılaşma öncesinde Senegalli yıldızı tribünlere çağırıp yumruk şov yaptırdı. 27 yaşındaki futbolcu da taraftarı alkışladı.

DAVALA: TELAFİSİ VAR
Fatih Terim'in cezalı olduğu mücadelede takımın başında çıktı. Genç çalıştırıcı "Maça istediğimiz gibi başladık. Birçok net pozisyona girdik. Penaltı hariç pozisyonlarımız da vardı. Marcao atıldıktan sonra kötü oynadık" dedi. Davala, bu yenilginin telafisinin olduğunu söyledi.

ERSUN YANAL'A GÖNDERME!
Fenerbahçe Teknik Direktörü geçen sezon sarı-kırmızılılar ile oynanan maçtan sonra "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" ifadelerini kullanmıştı. Cimbom'un hocası Fatih Terim de şampiyonluk sonrası "Hepsine geçmiş olsun" diyerek bu sözlere yanıt vermişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Denizli'deki ilk maçta bu sözlerle Yanal'a gönderme yaptı.

  1. 17.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli destanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN