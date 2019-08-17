Denizli destanı

Sezonun ilk maçında iki şampiyon karşı karşıya geldi. TFF 1. Lig'i zirvede bitirip üst lige yükselen Denizlispor, Galatasaray'ı sahasında devirmeyi başardı. Kaleci Adam Stachowiak'ın kurtardığı penaltı sonrası maça tamamen hükmetmeye başlayan Horozlar, Cimbom'u ikinci devrede yıkmayı bildi. Recep'in muhteşem golüyle öne geçen Denizlispor, süper golcüsü Hugo Rodellega ile farkı 2'ye çıkartarak Aslan'ı İstanbul'u puansız yolladı.



ŞEHİRDE BÜYÜK SEVİNÇ VAR

Süper Lig'e 9 sezonluk uzun aranın ardından Galatasaray galibiyetiyle geri dönen Denizlispor büyük sevinç yaşadı. Futbolcular 90 dakika bitiminde tribünleri dolaşarak "Yeşilsiyah en büyük Denizli" tezahüratları yaptı. Karşılaşmanın bitiminin ardından Denizlispor taraftarı sokaklara çıkarak arabalarla zafer konvoyu yaptı. Denizlispor art arda çıkacağı Antalya ve Göztepe deplasmanları öncesinde bu galibiyetle moral buldu.



FATİH TERİM'İN CEZASI BİTTİ

Aslan'ın hocası Fatih Terim, Başakşehir karşılaşması sonrası 3 maç ceza almıştı. Geçen sezonki Sivas maçı ile Süper Kupa'daki Akhisar mücadelesinde kulübede yer almayan İmparator'un cezası sona erdi. Haftaya Konya maçında kulübede olacak.



OYUNCULARI KUTLARIM

Horozlar'ı üst lige taşıyan Yücel İldiz, Süper Lig'e de iyi başladı. Deneyimli hocanın taktiği mükemmel şekilde işlerken Denizlispor, Galatasaray'ı 2-0 ile geçti. İldiz "Bizim için harika bir başlangıç oldu. Geçtiğimiz yılın şampiyonunu evimizde yenmeyi başardık. Biz de bir alt ligde şampiyon olup gelmiştik. Bu sonuç geleceğe daha moralli bakmamızı sağlayacak" dedi. İldiz, Cimbom'a karşı 4. Süper Lig maçına çıktı. Hiç yenilmedi.



DİAGNE'YE MAÇ ÖNCESİ DESTEK

Cimbom'dan ayrılması gündemde olan Mbaye Diagne'ye dün Denizli'de büyük sevgi gösterileri yapıldı. Sarı-kırmızılı tribünler karşılaşma öncesinde Senegalli yıldızı tribünlere çağırıp yumruk şov yaptırdı. 27 yaşındaki futbolcu da taraftarı alkışladı.



DAVALA: TELAFİSİ VAR

Fatih Terim'in cezalı olduğu mücadelede takımın başında Ümit Davala çıktı. Genç çalıştırıcı "Maça istediğimiz gibi başladık. Birçok net pozisyona girdik. Penaltı hariç pozisyonlarımız da vardı. Marcao atıldıktan sonra kötü oynadık" dedi. Davala, bu yenilginin telafisinin olduğunu söyledi.



ERSUN YANAL'A GÖNDERME!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal geçen sezon sarı-kırmızılılar ile oynanan maçtan sonra "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" ifadelerini kullanmıştı. Cimbom'un hocası Fatih Terim de şampiyonluk sonrası "Hepsine geçmiş olsun" diyerek bu sözlere yanıt vermişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Denizli'deki ilk maçta bu sözlerle Yanal'a gönderme yaptı.