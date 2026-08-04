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Çorum FK’ya Portekizli stoper

Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum FK, aradığı stoperi Portekiz'de buldu.

Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Çorum FK’ya Portekizli stoper

Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum FK, aradığı stoperi Portekiz'de buldu. O Jogo'da yer alan habere göre; kırmızı-siyahlı takım, Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar forması giyen savunma oyuncusu Alexandre Penetra ile anlaşmaya vardı. Portekizli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği ve Çorum FK ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. 24 yaşındaki savunmacı, Hollanda ekibiyle çıktığı 136 karşılaşmada 3 gol ve 3 asist kaydetti.

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