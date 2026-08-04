Çorum FK’ya Portekizli stoper

Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum FK, aradığı stoperi Portekiz'de buldu. O Jogo'da yer alan habere göre; kırmızı-siyahlı takım, Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar forması giyen savunma oyuncusu Alexandre Penetra ile anlaşmaya vardı. Portekizli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği ve Çorum FK ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. 24 yaşındaki savunmacı, Hollanda ekibiyle çıktığı 136 karşılaşmada 3 gol ve 3 asist kaydetti.