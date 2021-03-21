Pınar Karşıyaka'da 3 pozitif vaka

Kulüp açıklamasında, 19 Mart Cuma günü yapılan testlerde 1 sporcu ve 1 antrenörün PCR testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtildi. Bu kişilerin izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı. Pınar Karşıyaka'da geçen haftaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçından önce de 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Yeşil-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 7 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı. İzmir temsilcisinde DJ Kennedy de Anadolu Efes önünde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.