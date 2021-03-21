Haberler Corona Virüsü Pınar Karşıyaka'da 3 pozitif vaka

'da 3 pozitif vaka

'nde bugün 'i konuk edecek 'da corona virüsü testi pozitif çıkan kişi sayısı 3'e yükseldi. İşte detaylar...

Corona Virüsü Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 17:39
Pınar Karşıyaka'da 3 pozitif vaka

Kulüp açıklamasında, 19 Mart Cuma günü yapılan testlerde 1 sporcu ve 1 antrenörün PCR testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtildi. Bu kişilerin izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı. 'da geçen haftaki maçından önce de 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Yeşil-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 7 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı. İzmir temsilcisinde de önünde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

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