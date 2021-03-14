Uygun adım 3 puan!

Ligde kötü gidişat sonrası Sumudica ile yolları ayırıp Bülent Uygun'u göreve getiren Çaykur Rizespor haftalar sonra kazanmayı başardı. 5'te Samudio'nun vuruşunda, kaleci Munir yumruklayarak topu kornere çeldi. 13'te Boupendza'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı. 30'da Samudio'nun kafa vuruşu file bekçisi Munir'de kaldı.



90+5'TE KAÇTI

71. dakikada Samudio baskı sonucu kazandığı topu boş pozisyonda Boldrin'in önüne bıraktı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 90+5'te Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti. Rizespor, 8 maç sonra 3 puan kazandı.