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Uygun adım 3 puan!

ile yolları ayırıp ’u göreve getiren , 8 maç aradan sonra kazandı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Uygun adım 3 puan!

Ligde kötü gidişat sonrası ile yolları ayırıp 'u göreve getiren haftalar sonra kazanmayı başardı. 5'te 'nun vuruşunda, kaleci yumruklayarak topu kornere çeldi. 13'te 'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı. 30'da Samudio'nun kafa vuruşu file bekçisi Munir'de kaldı.

90+5'TE KAÇTI
71. dakikada Samudio baskı sonucu kazandığı topu boş pozisyonda 'in önüne bıraktı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 90+5'te 'un kafa vuruşunda, kaleci topu iki hamlede kontrol etti. , 8 maç sonra 3 puan kazandı.

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