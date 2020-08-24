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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Çaykur Rizespor Konrad Michalak Ç. Rizespor'da!

ile el sıkıştı!

Çaykur Rizespor Konrad Michalak ile el sıkıştı!

'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren bu sezonki ilk yabancı transferini yaparak Polonyalı hücum oyuncusu ile 1 yıllığına anlaştı.

ekibi , 22 yaşındaki 'ı satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladı. kulübü Akhmat Grozny'den edilen Polonyalı oyuncu, geçen sezon da MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giymişti.

Michalak, Ankaragücü ile Süper Lig'de 14 maçta görev alıp 3 asist yaptı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan 'ın da katılacağı Rize'deki törende sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

  1. 24.08.2020
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