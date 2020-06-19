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19 Haziran 2020, Cuma
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'nin kozu Skoda

Çaykur Rize'nin kozu Skoda

maçında kaçan penaltısını tamamlayarak gol perdesini açan ve karşılaşma boyunca iyi bir performans sergileyen Ç.Rize'nin golcüsü Skoda, 'da da takımının en önemli kozu olacak.

maçında kaçan penaltısını tamamlayarak gol perdesini açan ve karşılaşma boyunca iyi bir performans sergileyen Ç.Rize'nin golcüsü Skoda, 'da da takımının en önemli kozu olacak. Teknik Direktör Ünal Karaman, devre arasında takıma katılan ve oynadığı 10 maçta attığı 5 golle dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki Çekyalı santrforu deplasmandaki Antalya maçına özel olarak hazırlıyor. maçı hazırlıklarını sürdüren ekibinde Karaman, dünkü çalışmada Skoda ile bir süre olarak özel olarak görüşürken, tecrübeli golcüyü "Performansından çok memnunum. Antalya'da da sana güveniyorum. Atacağın gollerle G.Saray galibiyetini Antalya'yla perçinleyeceğimize inancım tam" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.
  1. 19.6.2020
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