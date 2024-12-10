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Bursa doludizgin

Yeşill beyazlılar lige ambargo koymaya devam ediyor. Bornova deplasmanında gol olup yağarak sahadan 7-1 gibi ezici bir skorla ayrılan Bursaspor, 14. haftadaki 12. galibiyetini aldı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
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Bursa doludizgin

Türkiye'de şampiyonluk yaşayan 6 takımdan birisi olan Bursaspor, maziyi 3. Lig'de arıyor. Geçen sezon küme düşerek geldiği 3. Lig'de kalıcı olmayacağını gösteren yeşil-beyazlılar sahada fırtına gibi esmeye devam ediyor. Hafta sonunda Bornova'yı deplasmanda 7-1 gibi ezici bir skorla devirmeyi başaran Bursa rakip tanımadan yoluna devam ediyor. Musa Çağıran, Ahmet İlhan ve İlhan Depe gibi yıllarca Süper Lig tecrübesi yaşayan isimler takımı sırtlamaya devam ediyor.

10 PUAN FARK ATTI

Bornova karşısında takımını galibiyete taşıyan goller Ahmet İlhan (2), Mücahit, İlhan, Musa Çağıran, Bora ve Tahir'den gelirken Bursaspor böylece puanını 38'e yükselterek en yakın rakibi Düzcespor ile arasındaki farkı da 10'a çıkardı. Bu sezon ligde oynadığı 14 karşılaşmanın 12'sinden galibiyetle ayrılan ve yenilgi yüzü görmeyen efsanesi Pablo Batalla yönetimindeki Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'ta bu hafta 3. sıradaki Karşıyaka, ardından da en yakın rakibi Düzce ile karşı karşıya gelerek galibiyet arayacak.

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