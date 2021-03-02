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Son dakika spor haberleri | Batalla'nın hayatı belgesel oldu

'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve saygısını kazanan Batalla, yeşil-beyazlılarda şampiyonluğa da ulaşmıştı. Heykeli de dikilen Arjantinli yıldızın hayatı belgesel oldu.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 15:08
Son dakika spor haberleri | Batalla'nın hayatı belgesel oldu

Galada açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı , "Bazı insanlar vardır, hayatı kendisine özel veya kendisine ait değildir. Bu gibi insanların özelliği gelecek nesillere ve topluma örnek olacak bir hayat ve meslek duruşu sergilemeleridir. Burada ile ilgili olarak onun hayatının bir belgesele dönmesinin sebebi de budur. Bundan sonraki nesillere, özellikle de 'ün yetiştirmiş olduğu genç futbolcu kardeşlerimize bir idol olması anlamında böyle bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu belgeselde Adnan, ve kardeşimin çok büyük özverileri ve mesaileri oldu. Bir Bursalı olarak sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belgeselin yapımcısı ve yönetmen ise galaya gelen konuklara teşekkür ederken belgeselin yapım sürecinden bahsettiler. Başkanı da Batalla'nın kulübün çok önemli başarılarına katkıda bulunduğunu söyledi.

Son olarak kürsüye çıkan Pablo Martin Batalla ise salonda bulunan herkesi selamladı, kendisini yalnız bırakmadıkları için konuklara ve belgesel için emeği geçenlere teşekkür etti.

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