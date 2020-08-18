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18 Ağustos 2020, Salı
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Kenny ’da

Kenny Bursa’da

takımı, transferlerine bir yenisini daha ekledi.

takımı, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Yeşil-beyazlı kulüp, Kamerunlu pivot Kenny Kadji'yi kadrosuna kattı. Dün 'ya gelen Kadji, sağlık kontrollerinden geçti. Tecrübeli basketbolcu bugün takımla idmanlara başlayacak.
  1. 18.8.2020
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