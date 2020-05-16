Mesut Mestan: Hayret panikteyiz
Bursa Başkanı Mestan, corona virüsü sürecini dikkatle takip ettiklerini belirtti. Takımda pozitif vaka olmadığını ifade eden başkan, Süper Lig’e odaklandıklarını da dile getirdi.
Bursa başkanı Mesut Mestan, takımda hiç pozitif vaka olmadığını belirtip, gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi. "TFF'nin aldığı karar doğrultusunda geçen hafta takımı topladık. Şu anda tesislerde kamp yapıyoruz. Bir vakaya rastlamadık Futbolcuların bağışıklık sistemi daha güçlü olduğu için bir virüs vakası beklemiyordum. Gelinen süreci hayretle ve panikle takip ediyoruz. İnsan sağlığının futboldan daha önemli olduğunu biliyoruz" diyen Mestan, şöyle devam etti:
ŞAMPİYONLUĞA KENETLENDİK
"Bu sene tamamen Süper Lig'e odaklandık. Her türlü hazırlığımızı yaptık ancak karşımıza pandemi çıktı. Bu süreçle ilgili bir karar almak lazım. Bu vakalar bizi düşünmeye itti. Futbolu çok seviyoruz. Biz kupamızı sahada almak istiyoruz ancak gelinen nokta bunu göstermiyor. Biz sahadan asla kaçmayız. Bizim hedefimiz Süper Lig'e çıkmak ancak biz hak edenin de çıkmasını istiyoruz. Zor süreçleri şu an için atlattık. 2. sıradaki takımla aramızda 1 puan var. Şu an şampiyonluğa kenetlendik."
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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