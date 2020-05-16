Mesut Mestan: Hayret panikteyiz - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Bursaspor Mesut Mestan: Hayret panikteyiz

: Hayret panikteyiz

Mesut Mestan: Hayret panikteyiz

Başkanı Mestan, corona virüsü sürecini dikkatle takip ettiklerini belirtti. Takımda pozitif vaka olmadığını ifade eden başkan, ’e odaklandıklarını da dile getirdi.

başkanı , takımda hiç pozitif vaka olmadığını belirtip, gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi. "'nin aldığı karar doğrultusunda geçen hafta takımı topladık. Şu anda tesislerde kamp yapıyoruz. Bir vakaya rastlamadık Futbolcuların bağışıklık sistemi daha güçlü olduğu için bir virüs vakası beklemiyordum. Gelinen süreci hayretle ve panikle takip ediyoruz. İnsan sağlığının futboldan daha önemli olduğunu biliyoruz" diyen Mestan, şöyle devam etti:

ŞAMPİYONLUĞA KENETLENDİK
"Bu sene tamamen 'e odaklandık. Her türlü hazırlığımızı yaptık ancak karşımıza pandemi çıktı. Bu süreçle ilgili bir karar almak lazım. Bu vakalar bizi düşünmeye itti. Futbolu çok seviyoruz. Biz kupamızı sahada almak istiyoruz ancak gelinen nokta bunu göstermiyor. Biz sahadan asla kaçmayız. Bizim hedefimiz Süper Lig'e çıkmak ancak biz hak edenin de çıkmasını istiyoruz. Zor süreçleri şu an için atlattık. 2. sıradaki takımla aramızda 1 puan var. Şu an şampiyonluğa kenetlendik."

  1. 16.5.2020
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