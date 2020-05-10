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10 Mayıs 2020, Pazar
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’da corona testi temiz çıktı

Bursa’da corona testi temiz çıktı

1. Lig ekibi 'da teknik heyet ve futbolcuların corona virüsü testleri negatif çıktı.

1. Lig ekibi 'da teknik heyet ve futbolcuların corona virüsü testleri negatif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada; tesislerde toplanan teknik heyete, futbolculara ve A takım personeline önceki gün yapılan corona virüsü testlerinin sonuçlarının çıktığı, herhangi pozitif bir bulguya rastlanmadığı duyuruldu. Öte yandan Başkan ve yönetimin de testleri negatif çıktı. SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
  1. 10.5.2020
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