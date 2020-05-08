''Yangından mal kaçırır gibi...''
Bursaspor'un hocası İbrahim Üzülmez, liglerin devam kararını eleştirip "Yangından mal kaçırır gibi bu kadar acele davranılmasına bir anlam veremiyorum" dedi.
Birçok kişinin statlarda görev yapacağını vurgulayan Üzülmez, "Herhangi bir görevliye bir şey olursa ortada bir vebal oluşacak. Bunun sorumlusu kimler olacak? Biz 'oynanmasın' demiyoruz, ancak yangından mal kaçırır gibi bu kadar acele davranılmasına da bir anlam veremiyorum" diye konuştu.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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