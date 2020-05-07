Bursa'da mutlu son

TFF 1. Lig'de 3. sırada yer alan ve şampiyonluk hesapları yapan Bursaspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon attığı gollerle yeşil-beyazlıların başarısında önemli rol oynayan Yevhen Seleznov'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, bir yıl daha yeşil-beyazlı formayı giyecek. Hakkında transfer iddiaları çıkan yıldız oyuncu, Bursaspor Yönetimi'nin yaptığı sözleşme uzatma teklifini kabul etti.

Her fırsatta Bursa'da mutlu olduğunu söyleyen Seleznov'un yönetime de şu sözleri sarfettiği öğrenildi: "BURSA'DAN ayrılmayı hiç bir zaman düşünmedim. Sözleşme yenileme teklifini açıkçası bekliyordum ve böyle bir talepten dolayı çok mutlu oldum. Süper Lig'e çıkacağımızdan şüphem yok. Bursaspor formasıyla Süper Lig'de gollerime devam etmek istiyorum. Fırsat verildiği sürece de futbola Bursaspor'da devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızla birlikte yaşayacağımız çok zafer var." Bu sezon gösterdiği performansla ligin öne çıkan isimlerinden olan Yevhen Seleznov, özellikle ülkesi Ukrayna'da daha önce formasını giydiği Dnipro'nun uzun süredir transfer gündemindeydi.