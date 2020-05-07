Bursa'da mutlu son
Timsah’ın Süper Lig yolundaki en büyük kozu olan Yevhen Seleznov’da işlem tamam... Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Ukraynalı golcü, yeni sözleşme teklifini kabul etti.
TFF 1. Lig'de 3. sırada yer alan ve şampiyonluk hesapları yapan Bursaspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon attığı gollerle yeşil-beyazlıların başarısında önemli rol oynayan Yevhen Seleznov'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, bir yıl daha yeşil-beyazlı formayı giyecek. Hakkında transfer iddiaları çıkan yıldız oyuncu, Bursaspor Yönetimi'nin yaptığı sözleşme uzatma teklifini kabul etti.
Her fırsatta Bursa'da mutlu olduğunu söyleyen Seleznov'un yönetime de şu sözleri sarfettiği öğrenildi: "BURSA'DAN ayrılmayı hiç bir zaman düşünmedim. Sözleşme yenileme teklifini açıkçası bekliyordum ve böyle bir talepten dolayı çok mutlu oldum. Süper Lig'e çıkacağımızdan şüphem yok. Bursaspor formasıyla Süper Lig'de gollerime devam etmek istiyorum. Fırsat verildiği sürece de futbola Bursaspor'da devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızla birlikte yaşayacağımız çok zafer var." Bu sezon gösterdiği performansla ligin öne çıkan isimlerinden olan Yevhen Seleznov, özellikle ülkesi Ukrayna'da daha önce formasını giydiği Dnipro'nun uzun süredir transfer gündemindeydi.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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