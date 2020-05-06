Lider Hatay teste girdi

TFF 1. Lig lideri Hatayspor'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline, koronavirüs testi yapıldı. Futbolcular ile teknik heyet ve kulüp personeline sağlık taramasının ardından koronavirüs testi uygulandığı belirtildi. Test sonuçları ise bugün netleşecek.