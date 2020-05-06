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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Lider teste girdi

Lider Hatay teste girdi

1. Lig lideri Hatayspor'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline, koronavirüs testi yapıldı.

1. Lig lideri Hatayspor'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline, koronavirüs testi yapıldı. Futbolcular ile teknik heyet ve kulüp personeline sağlık taramasının ardından koronavirüs testi uygulandığı belirtildi. Test sonuçları ise bugün netleşecek.

  1. 6.5.2020
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