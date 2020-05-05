Sezer Özmen: Topun dezenfekte edilmesi çaresizliğin fotoğrafı
Son dakika corona virüsü haberleri... Balıkesirsporlu futbolcu Sezer Özmen, Fenerbahçe antrenmanından basına yansıyan topa dezenfektan sıkıldığı fotoğrafı yorumlayarak, "Topun dezenfekte edilmesi çaresizliğin fotoğrafı" dedi. Deneyimli futbolcu, liglerin Antalya'da oynatılması söylentileri hakkında ise bu durumun corona virüsünden daha tehlikeli olabileceğini söyledi.
Balıkesirspor'da forma giyen deneyimli futbolcu Sezer Özmen, corona virüsü tedbirlerinde başlatılan normalleşme ile birlikte liglerin durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun yayınladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'yle ilgili başarılı oyuncu, "Bunlar bir defa futbolun kitabına aykırı diye düşünüyorum. Futbol bir takım oyunu, aile oyunu. Yıllardır aynı yerde yemek yedik, aynı yerde toplandık. Bunları bu kurallara göre gerçekleştirmek zor. İstediğimiz kadar izole olalım elbet 3-4 kişi yan yana gelecek. Bu pek kabul edilebilir değil, bunun çok uyulacağını zannetmiyorum" şeklinde konuştu.
"Topun dezenfekte edilmesi çaresizliğin fotoğrafı"
Sezer Özmen, Fenerbahçe antrenmanından basına yansıyan topun dezenfekte edildiği fotoğrafın futbola aykırı bir durum olduğunun altını çizerek, "Çaresizliğin fotoğrafı diyebiliriz. Topun dezenfekte edildiği yerde rakibimi ben nasıl tutacağım. Maçtan önce tokalaşmıyorum ama kornerde nefes nefese mücadele edeceğim. Sağlıklı düşünüp iyi karar vermek lazım" açıklamasını yaptı.
"Antalya'da oynamak corona kadar tehlikeli"
27 yaşındaki futbolcu, liglerin geri kalan haftalarının Antalya'da oynatılacağı yönünde çıkan haberlerle yönelik de, "Alanya'da yaşıyorum. Nisan ayı dahil olmak üzere su molası verilen bir yerden bahsediyoruz. Haziran ayında oyuncuları, şampiyonluğa oynayan takımları, düşme hattındakileri, küme düşme potasındaki adrenalini, nabzı iyi düşünmeleri lazım. Antalya'da oynamanın corona kadar tehlikeli olacağını düşünüyorum. Nem çok fazla. Üniversite hocalarının da buna el atması gerekiyor. Madem oynanacak, herkes kendi evinde oynasın. Birimiz pozitif olsa bunu kim, nasıl açıklayabilir. Umuyorum ki Bilim Kurulu ile birlikte en iyi kararı alırlar" ifadelerini kullandı.
Balıkesirsporlu futbolcu Sezer Özmen, Fenerbahçe antrenmanından basına yansıyan topa dezenfektan sıkıldığı fotoğrafı yorumlayarak, "Topun dezenfekte edilmesi çaresizliğin fotoğrafı" dedi. Deneyimli futbolcu, liglerin Antalya'da oynatılması söylentileri hakkında ise bu durumun corona virüsünden daha tehlikeli olabileceğini söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TFF arasında liglerin geleceği ile ilgili yapılacak olan görüşmeyi değerlendiren başarılı futbolcu, şu ifadelere yer verdi:
"Bence bu toplantıdan oynanması kararının alınacağını düşünüyorum. Oynama kararı bir çözüm değil. Bunları takımlar ne kadar uygulayacak. Birisi yakalandığı takdirde biz size bunları uygulayın demedik mi, olacak. Federasyon, 'Ben size söylemiştim' diyecek. Günlük yaşantı normale dönmeye başladı. Futbol da normale dönmeye başlayacak demektir. Umuyorum ki sağlıklı şekilde çıkarız."
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