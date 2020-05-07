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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Demir tek yürek

Adana Demir tek yürek

Mavi-lacivertlilerin hocası iddialı konuştu: Bu sezon 25 yıllık özlemine son veren ekip olacağız.

İnişli-çıkışlı bir grafik çizdiği bu sezon 4. sırada yer alan , gözünü 'e dikti. Takımın başında iki maça çıkan teknik direktör da iddialı sözler sarf etti. Kalan 6 haftada önemli rakiplere karşı mücadele edeceklerini belirten Dumlupınar, "Salgından dolayı verilen arada kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Sahaya çıktığımızda da en iyi şekilde mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: " Demirspor camiası yıllardır Süper Lig özlemi içinde. Tüm takım da beklentilerin farkındayız. Bu takımı 25 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyoruz. Bu sezon da bu oyuncu kadrosuyla birlikte bu özleme son veren ekip olacağız. Tüm takıma sonuna kadar güveniyorum. Çıkacağımız ilk karşılaşmada da mücadelemizle Süper Lig'i ne kadar istediğimizi göstereceğiz."

  1. 7.5.2020
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