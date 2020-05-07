Adana Demir tek yürek
Mavi-lacivertlilerin hocası Cüneyt Dumlupınar iddialı konuştu: Bu sezon 25 yıllık Süper Lig özlemine son veren ekip olacağız.
İnişli-çıkışlı bir grafik çizdiği bu sezon 4. sırada yer alan Adana Demirspor, gözünü Süper Lig'e dikti. Takımın başında iki maça çıkan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar da iddialı sözler sarf etti. Kalan 6 haftada önemli rakiplere karşı mücadele edeceklerini belirten Dumlupınar, "Salgından dolayı verilen arada kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Sahaya çıktığımızda da en iyi şekilde mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.
Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Adana Demirspor camiası yıllardır Süper Lig özlemi içinde. Tüm takım da beklentilerin farkındayız. Bu takımı 25 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyoruz. Bu sezon da bu oyuncu kadrosuyla birlikte bu özleme son veren ekip olacağız. Tüm takıma sonuna kadar güveniyorum. Çıkacağımız ilk karşılaşmada da mücadelemizle Süper Lig'i ne kadar istediğimizi göstereceğiz."
- 7.5.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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