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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Menemen’de gündem Serdar

Menemen’de gündem Serdar

Sarı-lacivertliler, 98’de forma giyen ’u takibe aldı. 28 yaşındaki golcünün, teklife sıcak baktığı belirtildi.

1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, gelecek sezonun kadrosu için düğmeye bastı. Ege temsilcisi, Bundesliga 2 ekiplerinden 98'de forma giyen golcü 'a göz dikti. Daha önce 'de Karagümrük, Denizlispor, Şanlıurfaspor ve 'da forma giyen golcü futbolcunun da Menemenspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Darmstadt 98 formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Serdar, 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
  1. 7.5.2020
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