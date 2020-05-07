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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Lider ’dan mesaj

Lider Hatay’dan mesaj

, liglerin başlamasıyla ilgili endişelerinin olmadığını söyledi, “Biz şampiyon olacağız” dedi.

Ligde en yakın rakibine 6 puan farklı liderlik koltuğuna oturan Hatayspor'da söz hocanın... 10 gündür gruplar halinde çalışmalara devam ettiklerini söyleyen , "Liglerin başlayacak olması konusunda bir endişem yok. Salgın sebebiyle verilen arayı en iyi geçiren takımlardan biriyiz. Haftanın 3 günü videolu antrenmanlar yaptık" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Liglerin başlamasıyla psikolojik faktörler daha zorlayıcı olacak. Biz lider durumdayız ve psikolojimiz de gayet iyi. 6 puan çok önemli bir fark ama biz ayağımızı yere sağlam basıyoruz. İlk yarı biter galipsindir. Fakat ikinci yarıya 0-0 gibi başlamak lazım. Umarım alacağımız galibiyetlerle şampiyon olacağız. Şu anda futbolcularımızda bir sorun yok pazartesi günü yaptırdığımız testlerde de istemediğimiz bir sonuç çıkmadı."

  1. 7.5.2020
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