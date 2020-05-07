Lider Hatay’dan mesaj

Ligde en yakın rakibine 6 puan farklı liderlik koltuğuna oturan Hatayspor'da söz hocanın... 10 gündür gruplar halinde çalışmalara devam ettiklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Liglerin başlayacak olması konusunda bir endişem yok. Salgın sebebiyle verilen arayı en iyi geçiren takımlardan biriyiz. Haftanın 3 günü videolu antrenmanlar yaptık" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Liglerin başlamasıyla psikolojik faktörler daha zorlayıcı olacak. Biz lider durumdayız ve psikolojimiz de gayet iyi. 6 puan çok önemli bir fark ama biz ayağımızı yere sağlam basıyoruz. İlk yarı biter galipsindir. Fakat ikinci yarıya 0-0 gibi başlamak lazım. Umarım alacağımız galibiyetlerle şampiyon olacağız. Şu anda futbolcularımızda bir sorun yok pazartesi günü yaptırdığımız testlerde de istemediğimiz bir sonuç çıkmadı."