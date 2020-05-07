Lider Hatay’dan mesaj
Teknik direktör Mehmet Altıparmak, liglerin başlamasıyla ilgili endişelerinin olmadığını söyledi, “Biz şampiyon olacağız” dedi.
Ligde en yakın rakibine 6 puan farklı liderlik koltuğuna oturan Hatayspor'da söz hocanın... 10 gündür gruplar halinde çalışmalara devam ettiklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Liglerin başlayacak olması konusunda bir endişem yok. Salgın sebebiyle verilen arayı en iyi geçiren takımlardan biriyiz. Haftanın 3 günü videolu antrenmanlar yaptık" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Liglerin başlamasıyla psikolojik faktörler daha zorlayıcı olacak. Biz lider durumdayız ve psikolojimiz de gayet iyi. 6 puan çok önemli bir fark ama biz ayağımızı yere sağlam basıyoruz. İlk yarı biter galipsindir. Fakat ikinci yarıya 0-0 gibi başlamak lazım. Umarım alacağımız galibiyetlerle şampiyon olacağız. Şu anda futbolcularımızda bir sorun yok pazartesi günü yaptırdığımız testlerde de istemediğimiz bir sonuç çıkmadı."
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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