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07 Mayıs 2020, Perşembe
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‘Süper Lig için bize engel yok’

Altay'ın yıldızı Tavares, “Birlik beraberliğimizi sürdürürsek ’e adımızı yazdırırız” dedi.

Altay'ın yıldız ismi Helder Tavares, yarışıyla ilgili konuştu. Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Aldığımız galibiyetlerle ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese göstermiştik. Play-off oynamayı düşünürken şu an takım olarak ilk 2 şansımız olduğunu biliyoruz. Lig yeniden başladığında birlik ve beraberliğimizi sürdürürsek Süper Lig için önümüzde hiçbir engel yok. Şunu da söylemem gerekir, hiçbir futbolcunun maç oynama seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Evde kendi başma ağır antrenman yapıyor olsam bile ben de tam anlamıyla hazır değilim. Bu süreç bizim gibi iyi bir takımı çok büyük oranda etkiledi" diye konuştu.
  1. 7.5.2020
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