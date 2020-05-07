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07 Mayıs 2020, Perşembe
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gözdesi yine ’dan

Transferin gözdesi yine Altınordu’dan

Yetiştirdiği önemli futbolcularla adını duyuran , bu kez 17 yaşındaki yıldızını yüksek bedelle satmayı planlıyor.

Yetiştirdiği önemli futbolcularla adını duyuran , bu kez 17 yaşındaki yıldızını yüksek bedelle satmayı planlıyor. F.Bahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Ravil Tagir'in Avrupa kulüpleri tarafından da izlendiğini belirten teknik direktör , "Her maçına geliyorlar, milli takımda da seyrediyorlar. Ravil özel bir oyuncu. Onu akademiden beri çok yakından takip ediyoruz, yaşına göre çok olgun ve çok iyi yerlere gelebilecek bir futbolcumuz" dedi
  1. 7.5.2020
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