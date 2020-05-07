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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Akhisar’dan 50. yıl madalyası

Akhisar’dan 50. yıl madalyası

50. yılını geçtiğimiz 8 Nisan'da koronavirüs salgını yüzünden buruk kutlayan Akhisarspor, özel madalya hazırlattı.

50. yılını geçtiğimiz 8 Nisan'da koronavirüs salgını yüzünden buruk kutlayan Akhisarspor, özel madalya hazırlattı. Sınırlı sayıda üretilen gümüş kaplama 50. yıl hatıra madalyaları taraftarlar için kulübün lisanlı ürün mağazasında 100 TL'den satışa çıktı. 50. yıl madalyalarının bir yüzünde ay-yıldız ile kulübün logosu; diğer yüzünde ise yeşil-siyahlıların kazandığı 1. Lig şampiyonluğu kupası, ve 'nın kabartmaları yer alıyor.
  1. 7.5.2020
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