Es Es sahaya iniyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Es Es sahaya iniyor

sahaya iniyor

Es Es sahaya iniyor

Liglerin başlama kararının ardından 'da da program belli oldu. Ligin son sırasına demir atan kırmızı-siyahlılar, 11 Mayıs Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak.

Liglerin başlama kararının ardından 'da da program belli oldu. Ligin son sırasına demir atan kırmızısiyahlılar, Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak. Son antrenmanını 18 Mart'ta gerçekleştiren , teknik direktör Mustafa Özer yönetiminde 11 Mayıs'ta Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde tekrar hazırlıklarına devam edecek.
  1. 7.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Es Es sahaya iniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA