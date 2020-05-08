TFF 1.Lig özeti (08.05.20) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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1. özeti (08.05.20)

TFF 1.Lig özeti (08.05.20)

1. 'deki öne çıkan detayları ve gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Coşkun Demirbakan, bugün ilk idmanı yapacaklarını belirterek, "Mücadele edip, kümede kalacağımıza inanıyorum" dedi.

Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandı. Siyahbeyazlılar, tüm testlerin negatif olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Altınordu teknik direktörü , "Bizlere düşen görev topluma 'evde kal' çağrıları yapmaktı. Çorbada az da olsa tuzumuz oldu" diye konuştu.

Hatayspor idmanlara yeniden başladı. yönetimindeki antrenmanda, oyuncuların üç grup halinde pas ve çabukluk çalışması yaptığı bildirildi.

  1. 8.5.2020
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