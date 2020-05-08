TFF 1.Lig özeti (08.05.20)

Adana teknik direktörü Coşkun Demirbakan, bugün ilk idmanı yapacaklarını belirterek, "Mücadele edip, kümede kalacağımıza inanıyorum" dedi.



Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandı. Siyahbeyazlılar, tüm testlerin negatif olduğunu kamuoyuyla paylaştı.



Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bizlere düşen görev topluma 'evde kal' çağrıları yapmaktı. Çorbada az da olsa tuzumuz oldu" diye konuştu.



Hatayspor idmanlara yeniden başladı. Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanda, oyuncuların üç grup halinde pas ve çabukluk çalışması yaptığı bildirildi.