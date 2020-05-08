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Adana teknik direktörü Coşkun Demirbakan, bugün ilk idmanı yapacaklarını belirterek, "Mücadele edip, kümede kalacağımıza inanıyorum" dedi.
Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandı. Siyahbeyazlılar, tüm testlerin negatif olduğunu kamuoyuyla paylaştı.
Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bizlere düşen görev topluma 'evde kal' çağrıları yapmaktı. Çorbada az da olsa tuzumuz oldu" diye konuştu.
Hatayspor idmanlara yeniden başladı. Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanda, oyuncuların üç grup halinde pas ve çabukluk çalışması yaptığı bildirildi.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF 1.Lig özeti (08.05.20) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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