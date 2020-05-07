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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Lider idmanlara başladı!

Lider Hatayspor idmanlara başladı!

1. Lig takımlarından , corona virüsü testinden geçtikten sonra yeniden idmanlara başladı. Bordo-beyazlı ekipte futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.

1. Lig'in lideri , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından, yeniden antrenmanlara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde idman yaptığı belirtildi. Hatay ekibinin, antrenmana üç grup halinde başladığı aktarılan açıklamada, pas ve çabukluk çalışması gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hatayspor'umuzda Covid-19 salgını nedeniyle lige ara verilmesiyle evlerinde bireysel olarak çalışan futbolcularımız, tesislerde toplanarak 12 Haziran'da başlaması planlanan ligin hazırlıklarına sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yeniden başladı. İnşallah bu yolun sonu Süper Lig olacak. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır. Sımsıkı sarılacağımız günler yakın.

  1. 07.05.2020
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