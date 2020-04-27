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27 Nisan 2020, Pazartesi
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’dan Selçuk’a davet

Hatayspor’dan Selçuk’a davet

1. Lig lideri , ile yollarını ayırması beklenen 'a talip oldu.

1. Lig lideri , ile yollarını ayırması beklenen 'a talip oldu. Bordo- beyazlı yönetimin, 9 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli futbolcuya, "'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi.
  1. 27.4.2020
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