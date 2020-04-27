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27 Nisan 2020, Pazartesi
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’nın devleri Ravil’in peşinde

Avrupa’nın devleri Ravil’in peşinde

Altınordu'nun genç yetenği , futbolunun devlerini peşine taktı.

Altınordu'nun genç yetenği , futbolunun devlerini peşine taktı. Kırmızı-lacivertli formayla başarılı bir sezon geçiren 16 yaşındaki asıllı defans oyuncusu, ve 'nin radarına takıldı. Ravil de ağabeyleri ve Çağlar Söyüncü gibi şimdiden Avrupa'ya göz kırpıyor.
  1. 27.4.2020
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