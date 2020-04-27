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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Samsunspor’da kontrollü start

’da kontrollü start

Samsunspor’da kontrollü start

, antrenmanlara 4 Mayıs'ta başlayacak.

, antrenmanlara 4 Mayıs'ta başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "4 Mayıs'ta tesislerimizde oyuncu, teknik ekip ve personelimize gerekli testler yapılacak olup, sonuçların ardından oyuncular gruplar halinde, sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve tüm önlemler alınmak kaydıyla idmanlara başlayacaktır" denildi.
  1. 27.4.2020
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