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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Menemenspor futbolcu fabrikası

Menemenspor futbolcu fabrikası

1'inci Lig'de ilk sezonunu geçiren Menemenspor, yetiştirdiği futbolcularla fark yarattı.

1'inci Lig'de ilk sezonunu geçiren Menemenspor, yetiştirdiği futbolcularla fark yarattı. Bir dönem altyapısında görev yapan Çağlar Söyüncü, , Mert Hakan Yandaş ve Alberk Koç'u yetiştiren sarı-lacivertliler adeta futbolcu fabrikası oldu. Leicester'de forma giyen Çağlar, 2006'da Menemen'de futbola başlamıştı.
  1. 27.4.2020
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