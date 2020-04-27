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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Şampiyonluk habercisi

Şampiyonluk habercisi

’un başarılı file bekçisi , ve karşısında son saniye golleriyle alınan galibiyetleri anlamlı buluyor.

Bursaspor'un sayfasındaki programa konuk olan kaleci , şampiyonluk için umutlu konuşurken "Adrenalin ve aksiyon yaşamamız lazım. Sahamızda oynamak için sabırsızlanıyoruz" dedi. 25 yaşındaki eldiven, 'u tercih etme sebebini "Bursaspor'un seçilmeyecek bir yönü yok. Tesisleri görünce Bursaspor'un hak etmediği bir ligde olduğunu hissetmiştim. Taraftar çok güçlü ve etkili" şeklinde açıkladı. Unutamadığı bazı maçların şampiyonluğun müjdesi olduğuna inandığını vurgulayan Çağlar, maçını 10 kişiyle son saniyede çevirdik, maçının son saniyelerinde Özer bizi galibiyete taşıdı. Bence bu goller 'şampiyonluk geliyor' dedirtiyor" diye konuştu.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU

ŞAMPİYONLUK BAZUKASI!
Galibiyetlerin ardından yaptığı bazuka hareketinin anlamını da açıklayan Çağlar, "Zorlu bir maçın ardından soyunma odasında oradaki rulo gözüme çarpmıştı ben de alıp poz verdim. Bu bazukanın uğurlu geldiğine inanıyorum" dedi.

Kaleci Çağlar, 6 maç sonra şampiyonluğun geleceğine inanıyor.

  1. 27.4.2020
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