Şampiyonluk habercisi
Bursaspor’un başarılı file bekçisi Çağlar, Ümraniye ve Adanaspor karşısında son saniye golleriyle alınan galibiyetleri anlamlı buluyor.
Bursaspor'un Instagram sayfasındaki programa konuk olan kaleci Çağlar, şampiyonluk için umutlu konuşurken "Adrenalin ve aksiyon yaşamamız lazım. Sahamızda oynamak için sabırsızlanıyoruz" dedi. 25 yaşındaki eldiven, Bursaspor'u tercih etme sebebini "Bursaspor'un seçilmeyecek bir yönü yok. Tesisleri görünce Bursaspor'un hak etmediği bir ligde olduğunu hissetmiştim. Taraftar çok güçlü ve etkili" şeklinde açıkladı. Unutamadığı bazı maçların şampiyonluğun müjdesi olduğuna inandığını vurgulayan Çağlar, Ümraniye maçını 10 kişiyle son saniyede çevirdik, Adanaspor maçının son saniyelerinde Özer bizi galibiyete taşıdı. Bence bu goller 'şampiyonluk geliyor' dedirtiyor" diye konuştu.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
ŞAMPİYONLUK BAZUKASI!
Galibiyetlerin ardından yaptığı bazuka hareketinin anlamını da açıklayan Çağlar, "Zorlu bir maçın ardından soyunma odasında oradaki rulo gözüme çarpmıştı ben de alıp poz verdim. Bu bazukanın uğurlu geldiğine inanıyorum" dedi.
Kaleci Çağlar, 6 maç sonra şampiyonluğun geleceğine inanıyor.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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