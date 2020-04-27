Yeni statta koltuk krizi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Yeni statta koltuk krizi

Yeni statta koltuk krizi

Yeni statta koltuk krizi

'ya yeni yapılan 33 bin kişilik yeni stadın koltuk renkleri kriz çıkardı.

'ya yeni yapılan 33 bin kişilik yeni stadın koltuk renkleri kriz çıkardı. 2014'te temeli atılan standartlarındaki stadın monte edilen kırmız-beyaz koltukları, ve Demirspor taraftarlarını memnun etmedi. Koltukların turuncu-lacivert veya mavi-beyaz olmasını isteyen taraftarları, sosyal medyada 'kırmızıkoltugahayır' başlık etiketiyle protesto başlattı. Koltuk renkleri revize edilecek.
  1. 27.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni statta koltuk krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA