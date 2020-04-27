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27 Nisan 2020, Pazartesi
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selam gollere devam

Koronaya selam gollere devam

'nun golcüsü , ağır sakatlıklara rağmen sahalara dönmeyi başardı.

Altınordu'nun golcüsü , ağır sakatlıklara rağmen sahalara dönmeyi başardı. İlk yılında çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olup sezonu kapatan, bu sezon ikinci kez operasyon geçiren Kemal, " selam, gollere devam" mesajı verdi.
  1. 27.4.2020
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