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27 Nisan 2020, Pazartesi
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sahaya iniyor

Karşıyaka sahaya iniyor

, kısıtlı da olsa bugün sahaya iniyor.

, kısıtlı da olsa bugün sahaya iniyor. 'de liglerin salgının azalma belirtileri vermesiyle 12 Haziran'da start alması planlanırken 5'erli gruplar halinde saha çalışması yapacak olan yeşil-kırmızılı ekip, 4 Mayıs'ta takım çalışacak.
  1. 27.4.2020
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