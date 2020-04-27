Salatalık mı bu
Akhisarspor’un tecrübeli hocası, “Altyapı demek 10 yıl demek, kimse bu kadar beklemez. Salatalık bile 3 ayda yetişiyor, insan yetiştirmek kolay mı?” dedi...
Akhisarspor ile liglerin yeniden başlamasını bekleyen Yılmaz Vural, koronavirüs salgını sonrası kulüplerde yeşanan krizin altyapılara olumlu yansıyacağına inanmadığını söyledi. Altyapı konusunda umutsuz konuşan usta teknik adam, "Altyapı demek, en az 10 sene demek. Kimse 10 sene beklemez. Yönetim kurulları uzun vadeli çalışamıyor. Adamın bekleme şansı yok. Bugün salatalık yetiştirmek bile 3 ay sürüyor, insan yetiştirmek kolay mı?" dedi.
KARAKTERLE İLGİLİ
Yönetımlerin kısa sürede başarıya ihtiyacı olduğunu ve hazır oyuncularla çarkı döndürmeye çalıştığını belirten tecrübeli hoca, "Altınordu Başkanı, 'Çağlar, Cengiz, Barış ve Erce'yi satıp 10 yıllık yatırımımın karşılığını aldım' dedi. Yıldız oyuncu olmak karakterle ilgilidir. Ama bu işler sabırla oluyor" diye konuştu.
ARA UZARSA BİZ DE SORUN YAŞAYABİLİRİZ
Liglerin oynatılması kararını doğru bulduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "Seyircisiz oyuna da karşıyız ama en azından insanlar şimdi televizyon başında eğlencesini kaybetmez. Bir de bu işin ekonomisi var. Mart ve nisan aylarında kulüplerin kasasına para girmedi ama ödemeler var. Akhisarspor olarak en sorunsuz takımız ama biraz daha uzarsa biz de sorun yaşarız. Seyircisiz olsa da oynamak mecburiyetindeyiz" dedi.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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