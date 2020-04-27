Salatalık mı bu

Akhisarspor ile liglerin yeniden başlamasını bekleyen Yılmaz Vural, koronavirüs salgını sonrası kulüplerde yeşanan krizin altyapılara olumlu yansıyacağına inanmadığını söyledi. Altyapı konusunda umutsuz konuşan usta teknik adam, "Altyapı demek, en az 10 sene demek. Kimse 10 sene beklemez. Yönetim kurulları uzun vadeli çalışamıyor. Adamın bekleme şansı yok. Bugün salatalık yetiştirmek bile 3 ay sürüyor, insan yetiştirmek kolay mı?" dedi.



KARAKTERLE İLGİLİ

Yönetımlerin kısa sürede başarıya ihtiyacı olduğunu ve hazır oyuncularla çarkı döndürmeye çalıştığını belirten tecrübeli hoca, "Altınordu Başkanı, 'Çağlar, Cengiz, Barış ve Erce'yi satıp 10 yıllık yatırımımın karşılığını aldım' dedi. Yıldız oyuncu olmak karakterle ilgilidir. Ama bu işler sabırla oluyor" diye konuştu.

ARA UZARSA BİZ DE SORUN YAŞAYABİLİRİZ

Liglerin oynatılması kararını doğru bulduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "Seyircisiz oyuna da karşıyız ama en azından insanlar şimdi televizyon başında eğlencesini kaybetmez. Bir de bu işin ekonomisi var. Mart ve nisan aylarında kulüplerin kasasına para girmedi ama ödemeler var. Akhisarspor olarak en sorunsuz takımız ama biraz daha uzarsa biz de sorun yaşarız. Seyircisiz olsa da oynamak mecburiyetindeyiz" dedi.