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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Hayal kırıklığı

Hayal kırıklığı Leandrinho

Sezon başında Ümraniyespor'dan edilen , 'ın transferdeki en büyük karavanalarından biri oldu.

Sezon başında Ümraniyespor'dan edilen , 'ın transferdeki en büyük karavanalarından biri oldu. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 23 maçta ligde 1 ve kupada 2 gol atan Brezilyalı futbolcu, 1'inci Lig'deki en kötü dönemini geçirdi. Lige verilen ara öncesi son 4 maçta kadroya alınmayan 33 yaşındaki futbolcu, Altay'da geçmişini adeta mumla aradı.
  1. 27.4.2020
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