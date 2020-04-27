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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Kaptan Özgür’den Mehmet amcasına sözü

Kaptan Özgür’den Mehmet amcasına Süper Lig sözü

Altay’ın amigosu 92 yaşındaki Çıracı’nın hatırını soran , şampiyonluk kupasıyla ziyaretine geleceğini söyledi.

Altay'da takım kaptanı , sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde örnek bir davranışa imza attı. Yıldız oyuncu, Ramazan ayının başlamasıyla Altay tribünlerinin en yaşlı isimlerinden Mehmet Ali Çıracı (92) ile telefonda görüşerek tüm takımın selamını iletti. Virüsten dolayı kötü günlerde yaşlıların moral ve motivasyonu ihtiyacı olduğunu belirten Özgür, "Şampiyonluk yolunda tüm taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Mehmet amcamız eğer tribünlere gelemezse şampiyonluk kupasını biz ona götüreceğiz" dedi.

  1. 27.4.2020
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