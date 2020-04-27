Kaptan Özgür’den Mehmet amcasına Süper Lig sözü
Altay’ın amigosu 92 yaşındaki Çıracı’nın hatırını soran Özgür Özkaya, şampiyonluk kupasıyla ziyaretine geleceğini söyledi.
Altay'da takım kaptanı Özgür Özkaya, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde örnek bir davranışa imza attı. Yıldız oyuncu, Ramazan ayının başlamasıyla Altay tribünlerinin en yaşlı isimlerinden Mehmet Ali Çıracı (92) ile telefonda görüşerek tüm takımın selamını iletti. Virüsten dolayı kötü günlerde yaşlıların moral ve motivasyonu ihtiyacı olduğunu belirten Özgür, "Şampiyonluk yolunda tüm taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Mehmet amcamız eğer tribünlere gelemezse şampiyonluk kupasını biz ona götüreceğiz" dedi.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kaptan Özgür’den Mehmet amcasına Süper Lig sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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