Kaptan Özgür’den Mehmet amcasına Süper Lig sözü

Altay'da takım kaptanı Özgür Özkaya, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde örnek bir davranışa imza attı. Yıldız oyuncu, Ramazan ayının başlamasıyla Altay tribünlerinin en yaşlı isimlerinden Mehmet Ali Çıracı (92) ile telefonda görüşerek tüm takımın selamını iletti. Virüsten dolayı kötü günlerde yaşlıların moral ve motivasyonu ihtiyacı olduğunu belirten Özgür, "Şampiyonluk yolunda tüm taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Mehmet amcamız eğer tribünlere gelemezse şampiyonluk kupasını biz ona götüreceğiz" dedi.