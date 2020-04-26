Altınordulu Kemal Rüzgar: Gollerime kaldığım yerden devam edeceğim - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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Altınordulu : Gollerime kaldığım yerden devam edeceğim

Altınordulu Kemal Rüzgar: Gollerime kaldığım yerden devam edeceğim

1. Lig takımlarından Altınordu forması giyen ve geçirdiği sakatlık sonrası iyileşen forvet oyuncusu yaptığı açıklamada, "Lig başlar başlamaz gollerime kaldığım yerden devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun forvet oyuncusu , gollerine devam edeceğine inandığını belirterek maçların bir an önce tekrar başlamasını istediğini söyledi. Kemal Rüzgar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sakatlığı nedeniyle son iki sezonda Altınordu'da sadece 26 maçta forma giyebildiğini kaydetti.

Sakatlıkların futbolcuları mental açıdan olumsuz etkilediğini ancak bunun kendisi için geride kaldığını aktaran Rüzgar, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında ara verilen ligin başlamasını heyecanla beklediğini vurguladı.

Altınordu Kulübüne çok çabuk alıştığını anlatan Kemal Rüzgar, "İki ağır sakatlığı geride bıraktım ve bunun izlerini de silmeyi başardım. Lig başlar başlamaz gollerime kaldığım yerden devam edeceğim. Altınordu'ya hızlı bir şekilde adapte olmam, bu süreci hızlandırdı. Burası güzel bir aile. Altınordu'ya gelen her oyuncunun çıkış yakalayıp transfer olmasının en önemli nedeni de bu yapı" şeklinde konuştu.

  1. 26.04.2020
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